Bei vernünftiger Planung und einem regelmäßigen Einkommen ist es meistens kein Problem, die Raten für einen Kredit regelmäßig zurückzuzahlen. Doch unerwartete Ausgaben, eine längere Krankheit, eine Trennung oder andere unvorhergesehene Ereignisse können selbst eine eigentlich solide Finanzierung ins Wanken bringen.

„Die meisten versuchen viel zu lange, solche finanziellen Engpässe irgendwie hinzubekommen, bis irgendwann gar nichts mehr geht“, so die Erfahrung von Gundolf Meyer, Berater bei der Schuldnerhilfe Köln. Der Experte rät: Beim ersten Anzeichen für finanzielle Schwierigkeiten sollte man hellhörig werden.

Typisches Warnsignal: Der Kredit auf dem Girokonto ist ständig ausgeschöpft

Brenzlich wird es, wenn der Dispokredit des Girokontos dauernd am Anschlag ist und man das Bezahlen von Rechnungen so lange wie möglich vor sich herschiebt, weil man einfach nicht weiß, wo man das Geld hernehmen soll. Je früher man jetzt aktiv wird, desto mehr Möglichkeiten hat man, die verfahrene Situation wieder in den Griff zu bekommen. Finanzexperte Meyer gibt Tipps, wie das geht.

Kassensturz machen, damit Geld für die Raten des Kredits frei wird

Bevor man irgendetwas tun kann, muss man sich erst einmal einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Situation verschaffen. Auch wenn es unangenehm ist, die desolate Lage schwarz auf weiß vor sich zu sehen, sollte man zunächst einmal alle Einnahmen und Ausgaben sorgfältig auflisten.

„Dadurch erkennt man leicht, welche Ausgaben unnötig sind und wo man sparen kann“, sagt Gundolf Meyer. Manchmal genügt es schon, alles Unnötige konsequent zu streichen, damit wieder Geld für die Kreditraten frei wird. In vielen Fällen reicht das aber nicht aus.