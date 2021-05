Bislang müssen die bis zu 60 Waggons eines Zugs einzeln per Hand zusammengekuppelt werden. Danach schreiten Eisenbahner den bis 740 Meter langen Zug ab, kontrollieren die Bremsen, die Wagenreihung – und den technischen Zustand: ob die Radsätze in Ordnung sind, die Kupplungen richtig sitzen und die Ladung gesichert ist.

All das dauert. Allein bei der Bremsprobe sind es 30 bis 40 Minuten. Bei der neuen Technik soll das in zehn Minuten erledigt sein, auch dank Sensoren an den Bremsen. Die durch den Zug laufenden Datenleitungen liefern alle Informationen zum Lokführer, auch über technische Probleme. Und künftig lässt sich dank digitaler Features am Waggon erfahren, wo er sich mit welcher Ladung gerade befindet.

In der Übergangszeit braucht es Spezialwaggons mit zwei verschiedenen Kupplungen

Einen Prototyp präsentierte die Deutsche Bahn im Vorjahr. Bis zum Sommer werden jetzt in einem Gemeinschaftsprojekt von sechs staatlichen und privaten Güterverkehrsunternehmen vier Kupplungstypen getestet, dann fällt die Entscheidung für ein Modell. Danach wird ein Versuchszug mehrere Monate durch Europa fahren.

Die europaweite Umrüstung sollte schnellstmöglich erfolgen, drückt Hagenlocher aufs Tempo. Ein Parallelbetrieb beider Kupplungen sei eine enorme Herausforderung. Weil sie nicht kompatibel und teure Adapterlösungen nur für die Loks finanzierbar seien. Damit Züge trotzdem mit beiden Systemen fahren können, braucht es spezielle Waggons, die an einer Seite eine klassische und an der anderen eine automatische Kupplung haben. Deshalb das Projekt auszubremsen, sei keine Alternative: „Da müssen wir durch.“