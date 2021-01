Wenn der Kapitän seinen Kahn von Land aus steuert

Stand: 23.01.2021 von Werner Grosch

So könnte die Zukunft der Binnenschifffahrt aussehen: In Duisburg gibt es ein Forschungslabor mit einem Steuerstand, der an Science-Fiction-Filme erinnert. Die Technik könnte den Verkehr auf den Binnenwasserstraßen revolutionieren.