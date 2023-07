Das liegt sicher auch an den vielfältigen Aktivitäten, die die agile Mittfünfzigerin neben ihrem Beruf ausübt. Sie ist sportlich, trainiert regelmäßig im Fitness-Studio und belegt von Ballett über Body Combat bis Zumba zahlreiche Kurse. Zudem frönt sie ihrer großen Liebe, der Musik. Sie spielt Querflöte und Geige, beides seit einigen Jahren sogar im Bremer Kammerorchester. Dieses ambitionierte Laienorchester hat bereits vielfach vor Publikum gespielt. Inzwischen hat Mascha es bis zur ersten Geige gebracht.

English, Latein, Altgriechisch – und Klingonisch

Als in der Coronazeit gemeinsame Aktivitäten nicht mehr möglich waren, verlegte sie ihre Aktionen kurzerhand an die frische Luft. „Ich habe geführte Touren durch die Wallanlagen angeboten, in englischer Sprache und in Kleingruppen.“ Die Wallanlagen, ein historischer Grüngürtel in der Bremer Innenstadt, haben ihr so viel Freude bereitet, dass sie dem Park anlässlich ihres silbernen Gestra-Jubiläums eine kanadische Hemlocktanne spendete.

Doch damit nicht genug – gemeinsam mit Gleichgesinnten engagiert sie sich zudem im „English Club“, der regelmäßig britische Feiertage begeht (ein Highlight war naturgemäß die Krönung von König Charles III. am 6. Mai). Und sie strengt ihre grauen Zellen an, wenn es darum geht, mathematisch-philosophische Probleme zu durchdenken. Vor allem der Begriff der Unendlichkeit hat es ihr angetan, so beschäftigt sie sich seit Jahren mit Theorien zu unendlichen Zahlenmengen.

Und natürlich geht es immer wieder um Sprache. Neben Englisch, Spanisch und Französisch hat sie schon früh Latein, Altgriechisch und Russisch gelernt. Seit etwa zwei Jahren belegt sie regelmäßig Chinesisch-Kurse. Aber auch abseits der großen Weltsprachen kennt sie sich aus: „Unlängst habe ich sogar Klingonisch erkannt“, erzählt sie. Allerdings lag sie etwas daneben: „Es war Alt-Klingonisch“, sagt Marianne Mascha und gesteht: „Nun ja, nobody is perfect.“