Es ist oft von den neuen Import-Terminals die Rede. Wie funktioniert das überhaupt mit dem LNG?

Riesige Tanker bringen das verflüssigte Erdgas (LNG) her. Damit die Schiffe große Mengen transportieren können, wird das Gas in mehreren Prozessschritten und unter Druck auf minus 162 Grad Celsius abgekühlt. Dadurch schnurrt sein Volumen auf ein Sechshundertstel zusammen, es wird flüssig und in die Tanks der Spezialschiffe gepumpt. Am Zielort wird das LNG vom Tanker in den Terminal befördert, der es wieder in Gas umwandelt und ins Leitungsnetz speist.

Die Technik hat einen Nachteil: Das Verflüssigen zu LNG verbraucht 10 bis 15 Prozent des Gases. Daher ist LNG meist teurer als Pipeline-Gas.

Was tragen die LNG-Terminals zur Gasversorgung bei? Und wie viele brauchen wir davon?

Über die schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin kommen derzeit 7 Prozent des Gases ins Land. Weitere Terminals sollen um die Jahreswende in Stade und Wilhelmshaven starten sowie 2024 in Mukran auf Rügen. Bei Redaktionsschluss war noch unklar, ob sich das Verfassungsgerichtsurteil zum Klimafonds auf deren Finanzierung auswirkt.

Alle sechs Terminals zusammen könnten bei Vollauslastung zwei Drittel der früheren Gasimporte aus Russland ersetzen. Umweltschutzverbände kritisieren das als überdimensioniert. Uniper-Experte Pett verteidigt die Pläne der Bundesregierung: „Wir brauchen bei der Kapazität Luft nach oben, damit wir in einem kalten Winter mehr Gas importieren können.“ Darüber hinaus liefere Deutschland Gas nach Tschechien, Österreich und in die Schweiz weiter. Auch deshalb seien die Kapazitäten nötig.

Wo kommt das verflüssigte Erdgas her? Und wie sicher ist die Versorgung damit?

Europas Hauptlieferanten von LNG sind die USA, Katar und Nigeria. Die Vereinigten Staaten haben bereits 2022 doppelt so viel LNG über den Atlantik verschifft. Und es wird noch mehr. Es entstehen neue Verflüssigungsanlagen, vor allem an der Ostküste. Das US-Amt für Energiestatistik (EIA) prognostizierte im November, dass sich die Exportkapazität der USA, Kanadas und Mexikos bis Ende 2027 gegenüber heute „mehr als verdoppeln“ wird.

Auch das wegen seines Umgangs mit den Menschenrechten kritisierte Emirat Katar will seine Produktionskapazität steigern, bis 2026 um über 60 Prozent. Von da an wird das Emirat die Bundesrepublik 15 Jahre lang mit einer kleineren Gasmenge beliefern. Deutsche Energieunternehmen verhandeln mit weiteren Staaten.

Einen Wermutstropfen gibt es beim Gas aus den USA: Das wird mit der umstrittenen Methode des Frackings gewonnen, also mit Druck und Chemikalien aus tiefen Gesteinsschichten gepresst.