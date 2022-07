Beispiel Ansgar Büddiker: Bevor er das automatische Imprägnierbad bestückt, prüft er den Klang jedes Untersetzers durch Klopfen. „Bei einem hellen Ton ist der Teller in Ordnung, bei einem dumpfen Ton ist er unbrauchbar.“ Erst nach dem Check tauchen die Teller ins Bad und erhalten eine schützende Haut.

Ein paar Schritte weiter platziert Yilmas Sherif auf Paletten Töpfe, die zuvor der Roboter veredelt hat. Mensch und Roboter – hier gehört das zusammen. Aber die moderne Technik hat auch Grenzen. „Nicht überall haben wir gute Erfahrungen mit Robotern gemacht“, so Scheerers. „Ganz verzichten können wir auf die menschliche Arbeitskraft nicht.“

Der Ofen backt in zwei bis drei Tagen bis zu 50.000 Teile

In der 100 Meter langen Produktionshalle geht es vorbei an Mahlwerken, Förderbändern, Roboterlinien. Im Hintergrund strahlt die Wärme des 40 Meter langen Ofens. Er backt in zwei bis drei Tagen bis zu 50.000 Teile. Bis zum Ende des Jahres werde der nicht kalt, sagt der Chef, die Auftragsbücher seien voll.

Eigentlich ein Grund zur Freude, doch die steigenden Energiepreise machen der Firma zu schaffen. Auch andere Branchenbetriebe leiden darunter. Als Vorsitzender des Arbeitgeberverbands kennt Scheerers die Nöte. Der Staat müsse jetzt befristet weitgehend auf Steuern und Abgaben auf Öl, Gas und Strom verzichten. „Nirgendwo wird der Verbrauch von Brennstoffen und Strom vom Staat so hoch belastet wie in Deutschland“, sagt er. „Das ist weltweites Rekordniveau!“ Die Betriebe bräuchten jetzt eine Pause.