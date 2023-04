Gallium, ein Nebenprodukt bei der Aluminiumherstellung, ist ein weißes, leicht bläulich glänzendes, sehr weiches Metall, das bereits in der Handwärme schmilzt.

Vorkommen: Reines Gallium zu gewinnen, ist sehr energie- und arbeitsaufwendig. Weltweit wurden im Jahr 2022 rund 550 Tonnen gefördert, davon fast alles (540 Tonnen) in Minen in China.

Verwendung: Das Element steckt in Leuchtdioden und Solarzellen. Zudem werden damit Spiegel beschichtet und in der Medizin Tumore diagnostiziert. Hauptsächlich aber nutzt es die Halbleiter-Industrie: Dort verwendet man es in Verbindung mit Arsen zur Produktion von Chips.