Mannheim. Ein Virus legt die Welt lahm, alle wollen raus aus der Pandemie. Aber wie? Mithilfe eines „Werkzeugkastens der industriellen Gesundheitswirtschaft“, sagt Hagen Pfundner, Vorstand von Roche-Pharma. Er setzt auf intelligente Teststrategien, Impfstoffe, Medikamente und digitale Apps gegen Covid-19. Baden-Württemberg hat daran einen enormen Anteil.

Thema Tests. Diverse Corona-Tests (PCR-Tests, Antikörper-Test, Antigen-Schnelltest) kommen vom Gesundheitsunternehmen Roche. Jüngste Entwicklung sind nasale Antigen-Selbsttests für Laien: „Die müssen nun in eine Teststrategie eingebunden werden!“, mahnt Pfundner. Tests und Medikamente werden vom Standort Mannheim aus weltweit verschickt.

Thema Impfstoffe. Der Corona-Impfstoff vom Biotech-Unternehmen Curevac in Tübingen steht kurz vor der Zulassung. Die Europäische Kommission hat sich bereits vorab 405 Millionen Dosen gesichert. Rentschler Biopharma übernimmt am Standort Laupheim die Herstellung, Aufreinigung und Formulierung des Impfstoffes, Pharma-Auftragsfertiger Celonic in Heidelberg will dieses Jahr mehr als 50 Millionen Dosen produzieren. Ab Sommer soll das Vakzin aus einem Impfstoffdrucker kommen: Der könnte weltweit sehr viele Dosen in kurzer Zeit produzieren. In Dossenheim forciert Evonik die Produktion von Lipiden für den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech.

An neuen Impfstoffen arbeiten zudem Invatis Peptide Servicessowie das Biotech-Start-up Prime Vector Technologies in Tübingen. In Heidelberg kümmert sich NECLaboratories Europe darum, dass der Impfstoff wirksam und ungiftig für die Weltbevölkerung ist.