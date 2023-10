Weilheim. Im Vorbeigehen mal eben eine „Emily“ von Rolls-Royce mitgehen lassen? Das geht garantiert schief. Denn die filigrane Kühlerfigur mit dem wehenden Silbergewand ist gut gesichert. Streckt ein Dieb die Hand danach aus, verschwindet sie – klapp – unter der Motorhaube des Automobils. Die Metallteile für die ausgeklügelte Mechanik fertigt das Unternehmen Bechtold in Oberbayern. Die familiengeführte Firma mit rund 100 Mitarbeitenden (Jahresumsatz: 15 Millionen Euro) ist spezialisiert auf die Bearbeitung von Blech. Im Werk Weilheim stellt sie aus Stahl und Aluminium spannende Produkte her, vom einfachen lasergeschnittenen Metallteil bis zu einbaufertigen Systemen.

Auch Anzeigetafeln am Bahnhof stammen aus dem Werk

Das Hauptgeschäft macht sie freilich nicht mit Zubehör von Luxusmobilen, dazu wären die Stückzahlen zu klein. Vielmehr ist Bechtold Zulieferer für Zughersteller. „40 Prozent Umsatz stammen von Kunden aus dem Bahnbereich“, sagt Juniorchef Matthias Bechtold. Das größte Produkt sind hier Verkleidungen für Druckluftbehälter von Bremsanlagen, die oben auf den Zügen sitzen. Dazu kommt noch mehr Eisenbahnausstattung: Metallteile für Zugtüren, Rahmen für Anzeigetafeln am Bahnhof sowie Verkleidungen für Fahrkartenautomaten.

Die Fertigung startet jeweils mit flachen Blechplatten. Sie werden mit Stanzmaschinen geschnitten, dann gebogen (Fachleute sagen „abkanten“) und anschließend geschweißt, geschliffen sowie lackiert, bevor es in die Endmontage geht. Die größten Teile sind für große Diesel- und Gasmotoren beispielsweise in Zügen oder Schiffen bestimmt. Auch Steuerpulte für Untersee-Boote entstehen in der Metallbearbeitungsfirma.