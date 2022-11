Hannover. Gas ist knapp und teuer. Deutschland sollte deshalb selbst wieder mehr Erdgas fördern – mit dem Fracking-Verfahren. Das fordern Experten. Das Land würde unabhängiger, das Gas billiger, Betriebe und Verbraucher bekämen Entlastung.

Industrie und Experten plädieren fürs Fracking

Siegfried Russwurm, der Präsident des Industriedachverbands BDI, macht sich dafür stark: „Wir sollten auch den Schritt zur Fracking-Technik nicht scheuen“, sagt er.

Wie funktioniert Fracking eigentlich? Und ist es tatsächlich eine Option? aktiv erklärt, was man dazu wissen muss.

Wie viel Erdgas liegt in Deutschland noch unter der Erde – und wo?

Herkömmlich förderbares Gas langt noch etwa sechs Jahre. Im Schiefergestein und in Kohleflözen gibt es aber weitere gewaltige Vorräte, sagt Hans-Joachim Kümpel, ehemals Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). „Vorsichtig geschätzt haben wir dort Reserven von 1.000 Milliarden Kubikmetern. Das reicht für Jahrzehnte! Die sind aber fest gebunden im Gestein. Deshalb brauchen wir da Fracking.“ Diese Vorräte liegen in Niedersachsen, am Oberrhein und unter Rügen (jeweils in Schiefergestein) sowie in Nordrhein-Westfalen (in Kohle).

Kann man diese Reserven wirtschaftlich fördern?

Bei den aktuellen Gaspreisen ist die Perspektive gut. Laut Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni Köln würde die Megawattstunde Gas aus Fracking-Förderung hierzulande 25 bis 42 Euro kosten. An der Börse lag der Preis Mitte November bei etwa 100 Euro.

Fracking: Was ist das eigentlich genau?

Beim Fracking presst man mit Kompressoren Wasser durch Rohre 1.000 bis 5.000 Meter tief in die Erde, um am Zielort durch den hohen Druck Risse in Schiefergestein oder Kohleflöze zu sprengen. Das Wasser enthält geringe Mengen Chemikalien sowie Sand. Der Sand dringt in die neuen Poren ein und hält sie offen: So kann das im Stein gebundene Gas abströmen. Die chemischen Stoffe helfen beim Transport des Sands und verringern die Reibung am Rohr.