Stuttgart. In Zeiten von knapper und teurer Energie ist es wichtig, das Stromnetz vor allzu starken Schwankungen zu schützen. Mit der Stromgedacht-App des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW können auch Privatverbraucher in Baden-Württemberg dazu beitragen. Und gleichzeitig mithelfen, dass die Strompreise nicht noch weiter steigen. Diese App zeigt, wann in den nächsten Stunden und Tagen Verbrauchsspitzen zu erwarten sind. Dann droht zwar keine Magellage, aber man sollte dennoch Aktivitäten mit hohem Strombedarf nach Möglichkeit vorverlegen oder verschieben.

Bei hohem Bedarf muss der Netzbetreiber teuren Strom zukaufen

Dadurch wird verhindert, dass der Netzbetreiber das Netz unter hohen Kosten stabilisieren muss. Denn in Stoßzeiten mit sehr hohem Bedarf muss der Netzbetreiber gegebenenfalls teureren, oft auch fossilen Strom aus dem Ausland zukaufen.