Der Schrank auf Rollen beherbergt zwei Etagen für die Pflanzen und ein Fach für die Technik darunter. Ein Pumpventil führt das Nährstoffkonzentrat zu den Pflanzen, für die Belüftung sorgen Ventilatoren aus der eigenen Produktion von ebm-papst.

Küchenkräuter aus der vertikalen Farm für die Betriebskantine

Ihre Pflanzenfabrik haben die stolzen Tüftler auf etlichen Berufsbildungsmessen den staunenden Besuchern präsentiert. „Längere Zeit stand die Farm auch in der Kantine bei uns im Werk in St. Georgen, hier wurden dann verschiedene Küchenkräuter angepflanzt“, berichtet Hannes Müller. Wie Urso lernt auch er Elektronik für Geräte und Systeme. „Obwohl schon vieles automatisiert läuft, muss die Farm noch regelmäßig kontrolliert werden“, sagt er. Vielleicht gelingt es ja in Zukunft, die Farm vollautomatisch zu betreiben. Am Stammsitz Mulfingen jedenfalls arbeitet bereits ein weiteres Azubi-Team an einer eigenen kleinen vertikalen Farm.