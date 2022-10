Kamen/Iserlohn. Statt zur Uni lieber ins Unternehmen, statt trockener Theorie Einblicke in die Produktion, statt nur Klausur Konzeptentwicklung für betriebliche Abläufe: Eine solche Chance bietet sich nicht vielen Studierenden im vierten Semester. Als eine der Gruppen nahmen Marvin Leding, Benjamin Schneider und Alexander Sommer diese im Modul Fabrikplanung wahr.

Bei der Firma Durable in Kamen beschäftigten sich die Maschinenbaustudenten der Fertigungstechnik mit der Planung, Anordnung und Gestaltung von Montagearbeitsplätzen für einen reibungslosen Teile- und Materialfluss. Praxisnäher als mit der Vorlesung im Betrieb lässt sich das kaum umsetzen. Professor Klaus-Michael Mende, der an der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn das Lehrgebiet Industrial Engineering betreut, bringt über den Märkischen Arbeitgeberverband oft Studenten und Firmen für Abschlussarbeiten zusammen.

Montageabläufe sollen effizienter werden

Diesmal also ein weiterer Versuch mit jüngeren Semestern. Bei Durable kam die Idee gut an. Der Hersteller für moderne Arbeitsplatzausstattung hat den Standort mit einer Fertigungshalle erweitert, als Nächstes zieht die Montagelinie auf freigewordene Flächen um. Dabei sollen Abläufe effizienter werden. Ideen von außen sind da sehr willkommen, so Jonathan Brune, Bereichsleiter Innovation & Fertigung bei Durable. Also trafen sich die Studenten mit ihren Dozenten Mende und Jürgen-Peter Adolf zwischen Spritzgießmaschinen und Montagearbeitsplätzen. Sie schauten sich einige Tage lang um, sprachen mit Mitarbeitern und erarbeiteten eine Zwischenpräsentation mit ihren Ideen, die sie anschließend noch einmal verfeinerten.