Im vergangenen Jahr etwa hat Horsch modernisierte Einzelkornsämaschinen auf den Markt gebracht, die zum Beispiel Mais, Zuckerrüben, Raps oder Bohnen auf den Äckern ausbringen können. Ein gleichmäßiger Abstand ist dabei besonders wichtig, um jedem einzelnen Saatkorn optimale Wachstumsbedingungen zu ermöglichen.

Bei den verschiedenen Modellen ist insbesondere Vielseitigkeit gefragt. „Unsere Maschinen laufen in den verschiedensten Ländern, unter unterschiedlichen Bedingungen und müssen mit allen Saatgutgrößen zurechtkommen“, sagt Thomas Murr, bei Horsch innerhalb des Produktmarketings zuständig für den Bereich Einzelkornsätechnik.

Dass es viele unterschiedliche Modellvarianten gibt, ist unter anderem wichtig, weil Horsch auf zahlreichen Märkten präsent ist. Der Exportanteil liegt bei rund 80 Prozent, etwa die Hälfte des Exportumsatzes wird in Osteuropa erzielt.

Erschließung neuer Märkte soll Wachstum sichern

Horsch setzt konsequent darauf, weltweit neue Absatzmöglichkeiten zu erschließen. An Standorten in den USA, Brasilien und China produziert und montiert das Schwandorfer Unternehmen auch selbst. Gleiches gilt ebenso für Russland. In all diesen Ländern und Regionen sollen die modernisierten Sämaschinen auch zum Einsatz kommen.

Innovative Technik ist heute von vielen Äckern der Welt nicht mehr wegzudenken. Allerdings ist Horsch mittlerweile mehr als nur ein Techniklieferant. Das Unternehmen vermittelt auch ackerbauliches Wissen – etwa auf Seminaren oder mithilfe seines Kundenmagazins „terraHORSCH“.