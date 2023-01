So „merkt“ sich das Gerät beispielsweise die Waschgewohnheiten in der Familie und entwickelt daraus Stück um Stück ein individuelles Waschprogramm. Sensoren prüfen das Spülergebnis und hängen, wenn nötig, für Allergiker zusätzlich einen Spülgang an. Zugleich passt ein automatisches Dosiersystem – ebenfalls entwickelt von emz – die benötigte Menge Waschmittel an. So entsteht ein „Rundum-sorglos-Paket“, wie Deml sagt, das den Umgang mit dem Gerät noch bequemer macht. Man muss nicht mehr bei jedem Waschgang überlegen, wie viel Pulver in die Trommel muss. Stattdessen berechnet das System die optimale Menge und führt sie zu. Dasselbe gilt beim Geschirrspüler. Auch er ermittelt selbst, wie stark er aufheizen, wie viel Spülmittel er zugeben muss, um Gläser und Töpfe sauber zu kriegen.

Sensoren senken den Wasser- und Energieverbrauch

Das alles dient nicht zuletzt der Nachhaltigkeit: Die sensorgesteuerten Wasch- und Spülprozesse senken den Wasser- und Energieverbrauch. So spart der Trübungssensor von emz rund vier Liter – pro Spülgang!

Hygiene ist ein weiteres wichtiges Thema. „Seit Corona machen sich die Menschen darüber mehr Gedanken“, so Deml. Auch hier hat emz eine Lösung: Den „Air Purifier“, ein System, das mit UV-Licht und sogenannten katalytischen Prozessen arbeitet und damit die Luft von Viren, Bakterien und Gerüchen befreit. So hält etwa Gemüse im Kühlschrank länger frisch und die Spülmaschine müffelt nicht, selbst wenn das schmutzige Geschirr mal ein Weilchen darin steht.

Zweites Standbein sind Zugangssysteme für Müllcontainer

Mechanik, Elektronik, Sensorik und Software, das alles kommt in den neuen Produkten zusammen. „Wir brauchen daher Mitarbeitende, die vernetzt denken können“, so Deml. Entwickelt und gefertigt wird inzwischen weltweit, emz hat Standorte von Tschechien bis China und Mexiko, demnächst auch in Rumänien.

Von der Komponente zum komplexen System, diesen Weg sind die Nabburger bereits bei ihrer Geschäftseinheit Umwelttechnik gegangen, die als zweites Standbein vor einigen Jahren geschaffen wurde. Die Einheit stellt Zugangssysteme für große Müllcontainer in Gemeinden her. Sie besitzen ein elektronisches Verriegelungssystem und erfassen mittels Software die genaue Abfallmenge, die jeder in den Container einwirft. Auch das hilft Sparen und motiviert zum Trennen.