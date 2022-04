Viele Maßnahmen gegen den Lärm

Bewährt haben sich Dämmplatten aus Kunststoff-Schwerfolie: Man befestigt sie mithilfe von Hitze und Schmelzklebstoff an den Edelstahlflächen (Gehäusewand, Tür). Die Platten absorbieren die Schallenergie und wandeln sie in Hitze um. Dabei müssen sie besonderen Anforderungen genügen: „Das Material ist temperaturresistent bis 100 Grad Celsius und lösemittelfrei“, erklärt Lieutenant. Dazu kommen Maßnahmen zur Geräuschreduzierung an Einbauteilen des Gerätes wie Motor oder Pumpe.

Übrigens: Dank der Dämmmaterialien von Sika verrichten pro Jahr mehr als 13 Millionen neue Geschirrspülmaschinen in Europa ihren Dienst leiser.