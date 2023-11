Ihr Arbeitgeber konnte ihr keine Stelle in der Nähe ihres Wohnorts anbieten, daher orientierte sie sich nach der Lehre um und war zunächst für ein Jahr in einer kleinen Firma für Sicherheits- und Brandschutzmeldetechnik. „Das war interessant, aber nicht ganz das, was ich wollte“, sagt sie. Also schaute sie sich erneut um und entdeckte das Jobangebot von Unitron. „Ich habe mich beworben, ein Vorstellungsgespräch gehabt und gleich einen Probearbeitstag vereinbart.“

Routine ist ein Fremdwort für sie

Danach war für beide Seiten klar: Tomke hat den Job. Sehr schnell arbeitete sie sich in die komplexe Welt der Schweißtechnik ein. Heute ist sie verantwortlich für Reparaturen und Wartungen von Geräten aller Art, erledigt Prüfungen nach Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung, checkt Systeme auf ihre Funktion und validiert Geräte vor der Auslieferung. Langeweile kommt da nicht auf, Routine ist ein Fremdwort für sie.

Neben Prüfgeräten, Steckern, Computern und etlichen Werkzeugen zählt das Telefon zu ihren wichtigsten Utensilien. „Es steht an normalen Tagen kaum still. Sehr oft rufen Kunden an, die Fragen zur Nutzung der Geräte oder einen Reparaturfall haben“, berichtet sie.

„Wir haben hier ein super Klima“

Kompetent und geduldig steht sie den Kunden zur Seite und findet fast immer eine Lösung. Ihr Werkstattmeister Hartmut Janßen lobt: „Es gibt wohl niemanden, der nach einem Gespräch mit Tomke kein Lächeln im Gesicht hat.“

Und sie selbst, wie fühlt sie sich? „Sehr gut. Wir haben hier ein super Klima, meine Kollegen akzeptieren mich zu 100 Prozent. Ich kann den Job und technische Berufe überhaupt nur jeder handwerklich und technisch interessierten Frau empfehlen.“