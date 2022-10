Kaufering. Bits und Bohrer – diese Kombination bringt mehr Tempo auf die Baustelle, und zwar in Form des „Jaibot“. Der kabellose Roboter führt Bohrungen für Dübel-Befestigungen mithilfe digitaler Planungsdaten selbstständig aus. Er kommt von Werkzeughersteller Hilti, der in Kaufering auch ein Werk in Bayern unterhält.

Mit dem Jaibot geht Hilti einen großen Schritt Richtung digitale Baustelle. Mühsame, sich wiederholende Arbeiten sollen möglichst automatisiert werden, auch im Bau sind Fachkräfte knapp.

Hilfe beim Dübeln an der Decke

Ferngesteuert fährt der kleine, rote Roboter auf Raupenketten an den richtigen Platz im Gebäude. Dort führt er Stück für Stück die ihm übertragenen Bohraufträge in seiner Reichweite aus. Dabei ist er selbstständig in der Lage, sich immer wieder akkurat auszurichten und Löcher an den vorher bestimmten Stellen in die Decke zu bohren.

Anschließend markiert er diese für die verschiedenen Gewerke. Das hilft vor allem im Heizungs-, Klima- und Lüftungsbau, wo viele Löcher für Installationen gebohrt werden müssen, dazu noch über Kopf. Für Menschen ist das anstrengend – doch dem Roboter macht es nichts aus.