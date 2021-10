Generationenwerkstatt baut lernschwachen Jugendlichen Brücke zur Ausbildung

Umwelt- und Energiemanagement sind Bestandteil der Firmenstrategie, „wenn wir in Zukunft die besten Talente für uns gewinnen wollen“. Den Wettbewerb um die klugen Köpfe werde der Markt regeln. Dazu zählen auch intelligente Arbeitszeitmodelle, um jungen Frauen zu ermöglichen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. „Corona hat gezeigt, dass Homeoffice für einige durchaus Sinn machen kann.“ Elternzeit für Väter ist auch bei Westland längst zur Normalität geworden.

Für Georg zur Nedden ist das deutsche Bildungssystem nicht so schlecht, „wie es häufig gemacht wird“. Dennoch dürfe man niemanden durchs Raster fallen lassen. Dies sei teuer, weil Abbrecher die Sozialsysteme belasten. Es sei auch die Aufgabe der Unternehmen, Schüler an den Beruf heranzuführen. Sein Unternehmen geht seit vielen Jahren noch einige Schritte weiter. Westland ist Partner der Generationenwerkstatt. Die lokale Initiative baut lernschwachen Jugendlichen die Brücke in die Ausbildung. Das Unternehmen plant zudem, die Automatisierung weiter zu stärken, ohne Mitarbeiter abzubauen. Erste Leuchtturmprojekte sind umgesetzt und weitere angedacht – die Zukunft hat der Familienunternehmer fest im Blick.