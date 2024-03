Am 11. März beginnen die internationalen Wochen gegen Rassismus, die ihren Höhepunkt mit dem Tag gegen Rassismus am 21. März finden. Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste beteiligen sich an diesen Aktionstagen mit einem Plakat, das für Vielfalt und Akzeptanz wirbt und Ausgrenzung ablehnt.

Wir norddeutschen Metall- und Elektro-Arbeitgeber wollen so gemeinsam mit unserem Sozialpartner in den Betrieben und gegenüber der breiten Öffentlichkeit klarmachen: Rassismus und Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund widersprechen unserer Vorstellung einer weltoffenen Gesellschaft, wie wir sie jeden Tag in unseren Betrieben leben und in unseren Belegschaften erfahren.