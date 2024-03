Was bleiben wird: Das Geschäftsmodell ist klar auf die sogenannte Druckweiterverarbeitung, konkret auf das Binden von Büchern fokussiert. Fachleute verstehen darunter, ganz grob gesprochen, das Falzen, Zusammentragen und Heften von bedrucktem Papier sowie das anschließende Versehen mit einem Einband.

„Wir sind keine Druckerei, sondern übernehmen als Binderei einen wichtigen und finalen Schritt in einer langen Wertschöpfungskette“, erklärt der Geschäftsführer. Bedruckte Papierbögen werden angeliefert, die dann zu Büchern jedweder Art gebunden und veredelt werden.

Das Geschäft laufe in Summe zufriedenstellend, sagt Ort. Es sei sehr wichtig, Marktentwicklungen und -trends im Detail zu beobachten. Zudem müsse man Strukturen und Prozesse im Betrieb regelmäßig hinterfragen und dann gegebenenfalls neu gestalten oder optimieren. Denn auch die Wettbewerber im In- wie im Ausland seien leistungsfähig und vielfältig aufgestellt – gleichzeitig stagniere aber der Markt insgesamt. „Dies schafft neue Rahmenbedingungen und schlägt sich auf das Preisgefüge nieder“, betont Ort: „Der Kuchen bleibt gleich groß und Wettbewerber wollen davon auch etwas abhaben.“

Conzella punktet mit Qualität, Termintreue und Service

Bei Conzella bleibt man da aber trotzdem zuversichtlich. „Unsere langjährige Kundschaft wollen wir auch in Zukunft gut beraten und bedienen“, bekräftigt der Geschäftsführer. Weiterhin wolle man mit Qualität, Service und Termintreue punkten. Dazu gehört es etwa auch, diverse technische Varianten anzubieten, um Bücher zu veredeln – zum Beispiel mit einem heißfoliengeprägten Einband. Und auch Produktionsschritte per Handarbeit in der Konfektionierung bleiben gefragt.

Was sich ändern soll: „Wir werden künftig attraktiver und leistungsfähiger in kleineren bis mittleren Auflagensegmenten sein“, kündigt Ort an. Der bestehende Maschinenpark ist allerdings auf höhere Auflagenvolumen ausgerichtet und zudem für die Herstellung von Druckproduktionen aus dem Offsetdruck bestimmt. Kleinteiligere Produktionen werden heute in der Regel im Digitaldruck hergestellt: Für Conzella würde das also Investitionen in neues Equipment bedeuten – und da spricht man schnell von ein paar Millionen Euro.

Noch konkreter allerdings stellt sich derzeit die Frage, wer denn das laufende Geschäft stemmen kann. Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels ist es auch für Conzella wichtig, den Beschäftigten ein entsprechendes Umfeld zu bieten. „Wir erleben hier in der Region einen sehr großen Wettbewerb um Auszubildende“, sagt Thomas Sparrer, der als Mitglied der Geschäftsführung den Pfarrkirchener Produktionsstandort leitet.

Investitionen in Automatisierung sind geplant

Insbesondere mit benachbarten Großbetrieben aus der Metall- und Chemie-Industrie könne man nur schwer mithalten. „Wir können längst nicht mehr alle unsere freien Stellen nachbesetzten“, so Sparrer, „das stellt uns vor erhebliche Herausforderungen.“

Für Conzella liegt ein Teil der Lösung in einer noch größeren Automatisierung. „Hier werden wir verstärkt investieren“, kündigt Sparrer an. In jüngster Zeit habe die Robotik größere Fortschritte gemacht: „Der verstärkte Einsatz von Maschinen wird für uns nun interessant – auch wenn er sicherlich teuer sein wird.“