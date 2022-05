Zu Ludo Facts Kunden weltweit gehören namhafte Verlage wie Asmodee, Kosmos, Schmidt Spiele, Amigo oder Heye. Im Gründungsjahr 1995 landete die junge Firma gleich einen Volltreffer und stellte mit „Siedler von Catan“ das erste „Spiel des Jahres“ her. Bis heute folgten 16 weitere!

Die neue Plattform kommt in Europa und in den USA gut an

Und jetzt kommen auch die Endkonsumenten direkt ins Spiel. Auf der Plattform „MyPuzzle.com“ können sie im Internet an Puzzle-Motiven bestellen, „worauf immer sie Lust haben“: entweder eigene Fotos hochladen und ein Puzzle mit bis zu 1.000 Teilen ordern oder einfach eines von 2.266 Motiven auswählen. Die neue Plattform kommt laut Walz sowohl in Europa als auch in den USA gut an.

Obwohl die USA in Sachen Klimaschutz „so weit weg sind wie wir vom Mond“, hat sich Walz ein großes Ziel gesetzt: Er will der erste Hersteller von Brettspielen und Puzzles werden, der CO2-neutral agiert. In Jettingen-Scheppach und in der Digitaldruckerei Friedmann Print in Gomaringen werden seit 2020/21 CO2-Emissionen kompensiert. Bei einigen Spielen wird der Kunststoff weitgehend eliminiert. Spieleschachteln werden mit Schutzlack anstatt mit Folie versiegelt. Und wenn Walz dann später mal mit seiner kleinen Tochter ein Puzzle spielen kann, ist es vielleicht schon klimaneutral hergestellt.