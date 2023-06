Er berichtet von neuen Ausbildungskonzepten, über die Perforator gemeinsam mit Kunden nachdenkt. Und von einer stärkeren Automatisierung. Digitalisierung, Datenverwaltung, Cloudspeicherung – das könnte den Fachkräftemangel zumindest mildern.„Aber Technik allein ist nicht alles. Wir brauchen auch Mitarbeiter, die Kunden vor Ort betreuen“, sagt Schwarzer. Er erinnert sich gern an seine beruflichen Anfangsjahre mit spannenden Auslandsreisen und fragt sich, warum heutzutage so wenig Interesse an diesen Aufgaben besteht. „Wo kann man Abenteuer erleben und wird dafür auch noch bezahlt?“

Der digitale Wandel in der Fertigung schreitet seit Jahren voran

Bohrtechnik ist Spitzentechnologie. Beim aktiv-Besuch in der Fertigung in Walkenried fallen die modernen Anlagen sofort ins Auge: Roboter schweißen und schneiden – und reichen dann gewaltige Rohre wie Mikado-Stäbchen weiter zum nächsten Arbeitsschritt. Trotzdem kann Perforator auf das handwerkliche Können seiner Facharbeiter nicht verzichten. „Bei uns spielen Mensch und Maschine optimal zusammen“, sagt Geschäftsführer von Behr. Er ist stolz darauf, wie sein Team in den vergangenen Jahren den digitalen Wandel in der Fertigung angenommen hat. „Meine Mitarbeiter sehen die Digitalisierung als Chance“, sagt von Behr. „Sie machen oft eigene Vorschläge, um bei uns die Automatisierung auszubauen.“ So schafft es Perforator, auch kleinste Stückzahlen auf dem Kostenniveau von Großserien zu fertigen.

Wohl jeder bei Perforator ist mit der Region familiär sehr eng verbunden. Zum Vorteil des Unternehmens: So bleibt das Wissen im Betrieb. Externe Fachleute sind dagegen nur schwer in den Südharz zu locken.