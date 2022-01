Diesen Ansatz kombinierte Grammer mit Messungen zu Fahrgastströmen in städtischen Transportmitteln und schuf für jede Aufenthaltszone eine passende Sitz- oder Stützgelegenheit. In der „Chaos-Zone“ am Ein- und Ausstieg sind dies zum Dreieck angeordnete Stelen. Der Fahrgast lehnt sich mit dem Rücken an, schaut so Mitfahrern nicht ins Gesicht. Rutscht er mit dem Po nach unten, entsteht dank Federdämpfer-Mechanik eine Mini-Sitzfläche. Steigt er aus, gleitet das Polsterteil wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Der Platz ist bereit für den Nächsten.

Das Polster ersetzt ein Gestrick aus Hanf oder recycelten Fischernetzen

Das zweite Modell ist für kurze Distanzen und lässt sich schwenken. So muss keiner gegen die Fahrtrichtung fahren. „Der Sitz hält mehrere Produktlebenszyklen durch“, so Bauer. Der Rahmen besteht aus Aluminium, das zwar energieintensiv in der Herstellung ist. „Gewichtsersparnis und Langlebigkeit wiegen den Nachteil aber auf“, so Bauer. Obenauf kommt statt Schaumpolster ein technisches Gestrick: aus Schafwolle, recycelten Fischernetzen – oder Hanf. Bauer: „Das kann man am Ende schreddern und als Dünger nutzen.“

Ein flacher Schalensitz macht die Produktreihe komplett. Außen- und Innenhaut bilden eine sich selbst versteifende Struktur mit Luftkammern. Ein Polster ist nicht nötig, man sitzt darauf bequem, auch auf längeren Strecken.

Grammer hat bereits erste Anfragen von Kunden. Das Wissen aus dem Projekt könnte auch dem Schwesterbereich Automotive zugutekommen. „Interieur für Pkws wie Kopfstützen oder Mittelkonsolen könnte man sich nach demselben Prinzip denken.“