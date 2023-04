Das Radfahren bringt Fitness und gute Laune

Die Vorteile des Bike-Leasings sind offenkundig. Es eröffnet die Möglichkeit, ein hochwertiges Fahrrad zu einem attraktiven Preis zu nutzen – und die Umwelt zu schonen. Das sieht Jörg Klinkenborg, Mitarbeiter des ostfriesischen Heiztechnik- und Industriegussspezialisten Leda genauso. Er hebt die unkomplizierte Abwicklung hervor. „Ich hatte innerhalb kürzester Zeit mein Wunschfahrrad und konnte sofort losfahren.“ Er hat festgestellt, dass sich das Radfahren nicht nur positiv auf seine Fitness, sondern auch auf seine Stimmung und Produktivität am Arbeitsplatz ausgewirkt hat.

„Wir wollen die Gesundheit der Mitarbeiter fördern“ Marc Hamer, bei Baader Vice President Human Resources

Die Gesundheit der Beschäftigten liegt auch der Geschäftsführung der Zeppelin Aviation & Industrial Service (AIS) am Herzen. Die Firma mit Standorten in Hamburg, Friedrichshafen und St. Augustin gehört zum weltweit tätigen Zeppelin Konzern aus Friedrichshafen und ist in der Herstellung, Instandhaltung und Werkstoffprüfung für die Luft- und Raumfahrt-Industrie aktiv.

„Das Fahrrad-Leasing passt ausgezeichnet in unser Gesundheits- und Fitnessangebot“, sagt Geschäftsführerin Kerstin Kleemann. Noch sei das Programm zwar nicht gestartet, aber „wir stehen kurz davor“.

Rundum-Sorglos-Paket inklusive Versicherung

Sie schätzt, dass mehr als 10 Prozent der 100-köpfigen Belegschaft das Angebot wahrnehmen werden. „Ich denke selbst darüber nach, mir ein E-Bike zu leasen“, verrät sie.

Die Papenburger Rheinmetall-Tochter KS Gleitlager bietet ihren rund 500 Mitarbeitenden seit Beginn des Jahres Fahrrad-Leasing an. „Wir haben mit einem bundesweit aktiven Dienstrad-Leasing-Anbieter einen Vertrag abgeschlossen, der mit einem großen Händlernetz in ganz Deutschland zusammenarbeitet“, sagt Personalreferent Jürgen Bösing.

Die Preisspanne für ein Fahrrad oder E-Bike liegt bei KS Gleitlager zwischen 1.000 und 8.000 Euro, der Vertrag wird für eine Dauer von drei Jahren geschlossen. „Die Nettomonatsrate darf zwar 250 Euro nicht übersteigen“, sagt Bösing. Dafür dürfen im Einzelfall auch zwei Räder geleast werden. Die gesparten Sozialversicherungsbeiträge investiert das Unternehmen in eine Komplettversicherung der Räder. „Wir bieten das Rundum-Sorglos-Paket“, sagt der Personaler. Dazu gehören etwa die Vollkasko-Versicherung ohne Selbstbeteiligung und die einmal pro Jahr anfallende Wartung des Rads. Das Angebot kommt gut an. Inzwischen haben gut 10 Prozent der Belegschaft ein Leasing-Rad geordert. „Wir gehen davon aus, dass es im Lauf des Jahres noch wesentlich mehr Interessierte geben wird.“

TKMS in Kiel erwartet eine gute Resonanz

Mit einer ähnlich positiven Resonanz rechnet Oliver Setzer, Head of HR Projects & Stakeholdermanagement bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel. Der Werftenverbund bietet jetzt auch Fahrad-Leasing an. „Im Mai startet das Programm, einige Wochen später werden die ersten Räder ausgeliefert“, so Setzer. Er erwartet, dass allein in Kiel bis zu 50 Prozent der 3.600 Mitarbeiter starken Belegschaft ein Rad im Rahmen eines Überlassungsvertrags nutzen werden.

Ein wichtiger Faktor bei der Ausgestaltung der Betriebsvereinbarung ist die Störfallproblematik, also Zeiten, in denen kein Entgelt bezogen wird oder der Beschäftigte die Firma frühzeitig verlässt. „TKMS sieht dann zwei Möglichkeiten vor“, so Setzer. „Entweder übernimmt der Mitarbeiter das Rad zum Restwert, oder unser Dienstleister nimmt das Bike ohne zusätzliche Gebühr zurück.“