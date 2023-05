Was für den einzelnen Betroffenen schon ärgerlich genug ist, wirkt sich für die Unternehmen unmittelbar auf betriebliche Abläufe aus. Ein Teil des Arbeitsausfalls wird vielleicht durch gesunde Kolleginnen und Kollegen aufgefangen oder später durch die Erkrankten selbst nachgeholt – aber längst nicht alles. Es wird also weniger geleistet, und das bei enorm hohen Kosten.

Schließlich bekommen die Beschäftigten in den ersten sechs Krankheitswochen ihr Gehalt wie gehabt vom Arbeitgeber, der für sie auch weiter seinen Anteil in die Sozialversicherungen einzahlt. Das Institut der deutschen Wirtschaft gibt in einer Studie an, dass die deutschen Arbeitgeber schon im Jahr 2021 hochgerechnet 77,7 Milliarden Euro an Entgeltfort- und Sozialbeitragszahlungen für krankgeschriebene Mitarbeiter leisten mussten. Da der Krankenstand im Jahr 2022 schon ungewöhnlich hoch war, dürften die Zahlungen fürs Vorjahr und womöglich auch für das laufende Jahr sogar noch höher liegen.

Ende der Krankheitswelle ist abzusehen

Ausfälle wegen anderer Volkskrankheiten haben dagegen laut BBK-Analyse nicht zugenommen. Bei Muskel-Skelett-Erkrankungen (wie etwa Bandscheibenschäden) oder psychischen Beschwerden ist die Zahl der Betroffenen in etwa stabil. Übrigens: Der „Rücken“, die Psyche und Atemwegsbeschwerden sind zusammen für mehr als die Hälfte aller Fehltage verantwortlich.

Immerhin ist ein Ende der derzeitigen Erkältungswelle abzusehen. „Wir können vorsichtig optimistisch sein, dass sich in den kommenden Monaten der Krankenstand wieder auf das Vor-Corona-Niveau einpendeln wird“, heißt es beim BKK-Experten-Team. So langsam können unsere Betriebe da also wieder – aufatmen.