München. Wissen, was man werden will: eine wichtige Entscheidung, die junge Leute treffen müssen. Gut, sich da beizeiten zu informieren. Rund 300 Ausbildungsberufe und über 9.000 Bachelor-Studiengänge gibt es allein in Deutschland. Als Jugendlicher und auch als Eltern muss man da erst mal durchblicken. Passend zu der breiten Auswahl ist zum Glück auch das Angebot an Berufsorientierung groß. Vieles, was den Übergang erleichtert, findet derzeit digital statt. Damit sich alle trotz Corona gut informieren können.

„Eine frühzeitige, am Talent und Arbeitsmarkt ausgerichtete berufliche Orientierung ebnet den Weg für eine erfolgreiche Laufbahn und verhindert falsche Entscheidungen“, so die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Bundesweit brechen immer noch 27 Prozent aller Bachelor-Studierenden ihr Studium ab. Fast ein Viertel der Auszubildenden in Bayern löst seinen Ausbildungsvertrag vorzeitig auf.