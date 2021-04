München. Die gute Nachricht: Trotz Corona-Pandemie und schwieriger Konjunkturlage setzen die Unternehmen in Bayerns Metall- und Elektro-Industrie (M+E) weiter auf Nachwuchssicherung. In diesem Jahr bieten sie fast genauso viele Ausbildungsstellen an wie 2020. Und branchenübergreifend stehen jedem Schulabsolventen rein rechnerisch immer noch 1,7 offene Ausbildungsstellen im Freistaat zur Verfügung!

Freilich gingen auch Rezession und die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht spurlos am Ausbildungsplatz-Angebot der bayerischen M+E-Industrie vorbei. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage der Arbeitgeberverbände bayme vbm. Danach sank die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge für das Ausbildungsjahr 2020 um 13,6 Prozent, liegt aber immer noch ähnlich hoch wie im Boomjahr 2011. „Dies zeigt, dass die Betriebe ihre Verantwortung trotz Rezession ernst nehmen“, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer von bayme vbm. „Sie setzen auf Nachwuchssicherung und bieten den jungen Menschen gute Perspektiven.“

Dieses Jahr sollen 91 Prozent der Auszubildenden übernommen werden

Selbst im Krisenjahr 2020 haben die Betriebe laut der Umfrage trotz der angespannten Lage fast 87 Prozent der Auszubildenden nach bestandener Prüfung befristet oder unbefristet übernommen – obwohl das Produktionsniveau um 12,9 Prozent unter dem Vorjahr lag und die Zahl der Beschäftigten in der bayerischen M+E-Industrie insgesamt um mehr als 25.000 Mitarbeiter gesunken ist. Obwohl sich der Stellenabbau – in langsamerem Tempo – auch 2021 fortsetzen wird, werden voraussichtlich knapp 9 von 10 Azubis übernommen.

Überhaupt spielt die wirtschaftliche Situation der Firmen nur eine sehr geringe Rolle bei der Übernahmefrage: Nur in 1,6 Prozent der Fälle steckte 2020 dieser Grund dahinter. Ebenso liegt der Rückgang der abgeschlossenen Ausbildungsverträge für 2020 nur bei gut einem Viertel der Firmen an der konjunkturellen Flaute. Dagegen beklagt fast jede zweite, dass sie Stellen aufgrund fehlender Qualifikation der Bewerber nicht besetzen konnte.