Witten. Das massive blaue Metallteil erinnert an ein überdimensioniertes Schneckenhaus: Es ist ein Pumpengehäuse. Die Produkte, die Düchting Pumpen herstellt, kommen später unter extremen Bedingungen zum Einsatz – in der Meerwasserentsalzung, der Rauchgasentschwefelung, im Bergbau und in der chemischen Industrie. Das Wittener Familienunternehmen entwickelt in dritter Generation Pumpenlösungen für fast jeden Einsatzbereich, in dem der Transport von Flüssigkeiten eine Rolle spielt.

„Jede Pumpe ist ein Unikat“, erfuhren die Besucher aus dem Netzwerk SchuleWirtschaft, die auf Einladung des Märkischen Arbeitgeberverbands den Betrieb besucht haben. Von Geschäftsführer Carsten Düchting begrüßt, starteten Lehrkräfte und Beraterinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters zum Rundgang und konnten dabei auch das größte Pumpengehäuse bestaunen, das bei Düchting gefertigt wird. 20.000 Kubikmeter in der Stunde schafft die mächtige Kreiselpumpe, die in diesem Fall zur Rauchgasreinigung an ein Kohlekraftwerk geht.

Der Exportanteil liegt bei 80 Prozent

„Die Pumpen bestehen aus rund 20 größeren Komponenten“, erklärte Joscha Hedtmann, der durch den Betrieb führte: „Wir können jedes Teil hier fertigen. Dafür haben wir den Maschinenpark aufgebaut.“ Das Unternehmen hat damit auf die Lieferkettenausfälle der jüngsten Vergangenheit reagiert.