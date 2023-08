Der pfiffige Bunse wusste, wo er Unterstützung finden konnte. Er nutzte die Erfahrung, Kompetenz und Kontakte der Wirtschaftssenioren Leverkusen. „Ohne sie hätten wir das nicht hinbekommen.“ Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Die Partnerfirmen produzieren jetzt direkt in enger Abstimmung mit Kähler. Damit hat sich nicht nur die Abhängigkeit von weit entfernten Lieferanten deutlich verringert. Ein weiterer Vorteil: Kähler kann bei der Entwicklung der Produkte die wichtigen Kunden direkt einbeziehen und damit auf Wünsche eingehen. So ließen sich etwa Sicherheitsanforderungen in Bereichen, die besonderen Explosionsschutz benötigen, noch besser erfüllen.

Armaturen im laufenden Betrieb an Leitungen montieren

Die Firma macht 85 Prozent ihres Umsatzes mit deutschen Abnehmern. Die Nähe ermöglicht auch eine Dienstleistung, die für das Geschäft des Unternehmens wichtig geworden ist: den Anbohr-Service. Wenn Armaturen an bestehenden Leitungen angebracht werden sollen, müssen diese natürlich angebohrt werden. „Unsere spezielle Technik macht das möglich ohne Abschaltung, einfach im laufenden Betrieb“, sagt Peter Jagelki, der unter anderem für den Versand der Produkte zuständig ist.

Händler, Dienstleister und jetzt auch indirekter Produzent – die Firma Kähler, vor 30 Jahren in Leverkusen in einem privaten Keller gegründet, hat sich für die Zukunft gut aufgestellt …