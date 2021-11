Auch Unternehmen abseits der Industrie setzen auf Roboter

Dies spüren auch Hersteller wie Kuka, der am schwäbischen Stammsitz rund 3.500 Mitarbeiter beschäftigt. In den ersten neun Monaten 2021 verzeichnete der Konzern 35 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahr. Kuka-CEO Peter Mohnen erläutert: „Wir bedienen eine weltweit steigende Nachfrage, nicht nur in traditionellen Industrie-Bereichen, sondern auch bei kleineren und mittleren Unternehmen und in neuen Märkten wie Consumer Goods und E-Commerce/Retail.“

Neben Aufträgen von Kunden wie BMW und Audi kam etwa einer vom Roboter-Café „Ratio“ in Singapur: Es orderte 20 Roboter-Barkeeper und Baristas, die Kaffees und Cocktails zubereiten. Per App bestellen die Kunden ihr Lieblingsgetränk, können auch eigene Kreationen anfordern. In den Robotern sind smarte Komponenten des Internet of Things (IoT) verbaut, die den Auftrag verarbeiten.

Mensch und Maschine zusammen – das klappt halt in vielen Bereichen gut, nicht nur auf der Bühne!