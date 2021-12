Dabei fühlt er den Bewerbern auf den Zahn. „Ist technisches Verständnis und Interesse an den Produktionsabläufen vorhanden? Werden wichtige Fragen gestellt? Besteht die Bereitschaft, sich in ein Team einzufügen?“ Das sind Kriterien, die für Enk wichtig sind.

Was er jedem Lehrstellensuchenden rät: „Engt euch nicht ein! Informiert euch über Berufsbilder, die euch interessieren – und macht Praktika, um den Arbeitsalltag kennenzulernen.“

Karriere kann man auch ohne Abi und Studium machen

Da spricht er auch aus eigener Erfahrung, so lange sind seine eigenen Lehrjahre noch nicht her. Nach einer Ausbildung zum Koch orientierte sich Enk 2014 ganz neu, machte ein Praktikum bei Setex und begann dort kurz danach eine Ausbildung. „Ich kann also verstehen, wenn man seine Planung mal komplett umschmeißt.“ Zu oft sollte das aber nicht passieren …

Inzwischen ist Enk Meister, Ausbilder und Schichtführer. „Man hat also durchaus die Chance, sich in unserer Branche auch ohne Abi und Studium weiterzuentwickeln“, betont er. Auch diesen Aspekt versucht er Bewerbern in den Gesprächen immer wieder zu vermitteln.

Ob die jungen Leute sich nun per Post melden oder online: Die Bewerbungen sorgfältig zu sichten, dafür nimmt er sich Zeit. Versprochen! „Schließlich könnte jeder Bewerber langfristig ein guter Kollege werden.“