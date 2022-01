Der Impfschutz sei zudem eine Chance für mehr Miteinander inner- und außerhalb des Jobs. „Ich persönlich würde mich freuen, wenn bei uns endlich wieder Feste wie der Fendt-Weihnachtsmarkt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattfinden könnten“, sagt Gröblinghoff. „Solche ungezwungenen Feiern sind für mich aber mit einer Corona-Pandemie nicht vereinbar.“

Dass die Mitarbeitenden auch privat wieder ein geregeltes Leben führen können, ist eine Herzensangelegenheit auch für die Warema Group, dem Markenverbund mit den Sparten Sonne und Lebensräume sowie Kunststoff und Engineering in Marktheidenfeld. Christian Endres, Geschäftsleiter Personal, liegt das Wohl und die Gesundheit aller im Werk am Herzen: „In den ersten beiden Wellen haben wir mit unseren Mitarbeitern gelitten, die während der Schließung von Kitas und Schulen Kinderbetreuung und Job unter einen Hut bringen mussten.“ Er ist auch in der nunmehr vierten Welle überzeugt, „dass nur eine hohe Impfquote dafür sorgen kann, dass Schulen und Kitas möglichst lange geöffnet bleiben können“.

Entsprechend bietet die Firma an den Standorten Marktheidenfeld und Wertheim bis Januar ebenfalls Booster-Impfungen an. Etwa 1.000 Anmeldungen hat die Firma dafür bereits.

Einen großen Vorteil des Impfens im Betrieb sieht Warema darin, dass mögliche Ängste vor dem Piks durch persönliche Gespräche abgebaut werden können. Alles gehe unkompliziert, die Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeiter bei den Terminen und engagieren sich vorbildlich für das Impfen. Die Firma schätzt, dass daher auch die sehr hohe Quote von rund 85 Prozent an Geimpften und Genesenen kommt.

Das Engagement der Mitarbeiter hilft in der Corona-Krise

Engagement in der Krise – das ist vor allem eine Gemeinschaftsaufgabe. Wie in vielen bayerischen M+E-Betrieben kümmert sich auch bei Läpple Automotive im oberpfälzischen Teublitz ein ganzes Team um Betriebssanitäter Stefan Meier darum, den Kraftakt zu bewältigen. Mit 14 Mitstreitern erstellte er seit Beginn der Pandemie Hygienekonzepte, führte neue Arbeitsabläufe ein, verfolgte mögliche Infektionsketten, beschaffte Masken und Tests, organisierte die ersten Impfungen und jetzt das Boostern.

„Ein vorbildlicher Einsatz“, lobt Oliver Wackenhut, Geschäftsführer des auf Karosseriekomponenten spezialisierten Automobil-Zulieferers. Als Dank überreichte er nun jedem Mitglied des Teams die Ehrennadel der Arbeitgeberverbände bayme vbm.