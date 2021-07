Effiziente Lüftungs- und Luftreinigungsgeräte von Wolf

Wenn es dann um die Umsetzung geht, ist die Chance groß, dass auch Produkte aus der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie einen Beitrag dazu leisten, dass die Raumluft frisch, sauber und vor allem virenfrei ist. Denn im Freistaat gibt es einige Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. aktiv hat sich umgeschaut und ein paar Beispiele zusammengetragen. Zu den Pionieren gehört etwa der Klima- und Raumluftexperte Wolf aus Mainburg. Seit Jahrzehnten gehören Belüftungssysteme für Privathäuser sowie gewerbliche Objekte in sein Portfolio.

Ende Oktober startete das Werk an seinem niederbayerischen Standort an einer neuen Produktionslinie mit der Herstellung großer Stückzahlen von „AirPurifiern“. Dieses kompakte, vergleichsweise kostengünstige Luftreinigungsgerät hat die Firma speziell für Klassenzimmer entwickelt, aber auch in Arztpraxen, Büros oder Besprechungsräumen wird es eingesetzt. Das Gerät enthält einen sogenannten Hepa-Hochleistungsfilter, der bis zu 99 Prozent aller Schwebeteilchen (Aerosole) aus der Luft fischt – also auch Viren und Bakterien. Seit November werden die fertigen Geräte ausgeliefert.