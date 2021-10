In der Pandemie kam der Retter in der Not aus Mainz: In Rekordzeit entwickelte das Biotechnologieunternehmen Biontech einen Impfstoff gegen Corona und produzierte ihn mit dem amerikanischen Partner Pfizer in riesigen Mengen. Milliarden Menschen können so einen Schutz vor dem Virus erhalten. Das Mittel ist ein genbasierter Impfstoff (mRNA): Bald könnte es andere Impfungen auf dieser Basis geben, etwa gegen Tuberkulose oder Aids.

Körper beseitigt Tumore nach Impfung selber

Laut Inhaber Ugur Sahin werden in 15 Jahren gut ein Drittel aller Arzneimittel weltweit auf der mRNA-Technologie basieren – eine Revolution im Kampf gegen üble Volksleiden.

Aktuell arbeiten die Mainzer an einer Impfung gegen Malaria. An der Tropenkrankheit sind 2019 gut 200 Millionen Menschen erkrankt, 400.000 starben daran. Geforscht wird zudem an neuen Therapien gegen Krebs. Das ersehnte Ziel: Nach einer Impfung kann der Körper selber Tumore und Metastasen beseitigen, ganz ohne Chemotherapie und Bestrahlung.