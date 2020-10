Seit Anfang des Jahres wird das Super-Hirn bereits in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main betrieben und stellt Entwicklern an den Continental-Standorten weltweit sowohl Rechenleistung als auch Speicherplatz zur Verfügung. Und die können ihn gut gebrauchen.

Während ein Kind in der Lage ist, ein Auto zu erkennen, nachdem ihm ein paar Dutzend Bilder von verschiedenen Autotypen gezeigt wurden, sind eben mehrere Tausend Stunden Training mit Millionen von Bildern notwendig, um das neuronale Netz, also das „Gehirn“ eines Assistenzsystems, in der Entwicklungsphase zu trainieren.

Weltweite Daten aus Testfahrzeugen in Echtzeit

Die künstliche Intelligenz verarbeitet in Echtzeit die Rohdaten von Conti-Testfahrzeugen aus der ganzen Welt, die deren Umfeld-Sensoren wie Radar und Kamera liefern.

Mit ihnen kann der Computer ein umfassendes Modell der Umgebung erstellen und darauf aufbauend eine Strategie entwickeln, wie das Fahrzeug idealerweise reagieren sollte, also zum Beispiel bremst, beschleunigt oder die Spur wechselt.

Für die Zukunft steht bei Continental fest: Mobilität wird noch intelligenter und sicherer.