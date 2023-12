München. Schon mit Corona fing es an. Zuletzt hat das Beispiel Russland gezeigt, wie schnell deutsche Unternehmen von wichtigen Beschaffungs- und Absatzmärkten abgeschnitten werden können. Und was passiert eigentlich, sollte China in ein paar Jahren nicht mehr nur verbal aggressiv gegenüber seinem Nachbarn Taiwan auftreten?

Vor dem Hintergrund globaler Krisen und wachsender Unsicherheiten müssen nicht nur Staaten umdenken, sondern auch Firmen. Das ist insbesondere bei der international eng verflochtenen deutschen Wirtschaft der Fall. Es gilt, mögliche Abhängigkeiten kritischer zu bewerten als früher und bestehende Risiken zu minimieren.

Die Abhängigkeit von China ist deutlich gewachsen

Den globalen Märkten den Rücken kehren muss deswegen niemand – im Gegenteil. Das zeigen jetzt zwei aktuelle Studien der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die das Schweizer Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos erstellt hat. Demnach bieten bislang weniger beachtete Länder und zusätzliche Beschaffungsmärkte vielen Firmen die Möglichkeit, ihre Lieferketten zu diversifizieren und damit zu stabilisieren. Zusätzlich eröffnen vor allem die kaum erschlossenen Absatzmärkte in Asien und Lateinamerika neue Chancen – auch für bayerische Firmen.

Die Prognos-Studie „Neue Beschaffungsmärkte für die bayerische Wirtschaft“ sieht für viele Waren und Branchen die aufstrebenden Schwellenländer wie Indien oder Staaten in Südostasien als vielversprechende Alternative. Aber auch in etablierten Märkten wie Japan, Südkorea, USA oder Kanada könne man das Engagement ausweiten.

Aktuell sind die Länder der EU mit einem Anteil von rund 50 Prozent an den deutschen Vorleistungsimporten der mit Abstand wichtigste Partner. „Das belegt die Stärke und Relevanz unseres EU-Binnenmarkts“, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw. Allerdings zeige sich derzeit in fast allen untersuchten Warengruppen auch eine große Importabhängigkeit von China. „Diese hat zuletzt in vielen kritischen Bereichen weiter zugenommen“, warnt er. Im Bereich der Elektronik und Datenverarbeitung beispielsweise kommen laut Studie mittlerweile rund ein Drittel der deutschen Vorleistungsimporte aus China und weitere 10 Prozent aus Taiwan.