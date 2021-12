Arburg fördert das Interesse an Technik schon im Kindergarten

Wie baut man einen Stromkreislauf, um die Leitfähigkeit von Gegenständen zu testen? Das lernten am 8. November bei Arburg in Loßburg nicht etwa Azubis, sondern Erzieherinnen aus Kindergärten der Region in einem speziellen Workshop. Warum denn Erzieherinnen? „Nur wenn Erzieherinnen an technische Themen herangeführt werden und selbst begeistert sind, können sie ihre Kindergartenkinder dafür begeistern“, erklärt Pierre Huissel, Ausbilder im Bereich Elektronik und Mechatronik des Maschinenherstellers. Und wenn das Interesse an Technik schon so früh geweckt wird, könne das später bei der Berufswahl eine Rolle spielen.

Deshalb ist es so wichtig, technische Themen kindgerecht aufzubereiten. Gerlinde Kläger, Erzieherin von der Kita St. Marien in Baiersbronn, schwärmt: „Es ist super, hier so viel Input für die Kinder zu bekommen, und es hat mir als Neueinsteigerin auch ein bisschen die Angst vor technischen Themen genommen.“ Das Workshop-Programm wurde von der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ gestaltet und von der Initiative „Südwestmetall macht Bildung“ unterstützt.

Varta investiert Millionen in ein neues Ausbildungszentrum

So viel ist der Fachkräftenachwuchs wert: Mehr als 2,5 Millionen Euro hat der Batteriehersteller Varta in sein neues, über 1.000 Quadratmeter großes Ausbildungszentrum am Firmenhauptsitz in Ellwangen investiert. Hier lernen derzeit rund 100 zukünftige Batterieexperten – mit State-of-the-Art-Anwendungen und -Geräten. Alle haben ein Tablet für den Unterricht und können künftig auch eine digitale Lernplattform nutzen.

Und hierher kamen am 1. Oktober etwa 100 Schüler und Interessierte zum „Tag der Ausbildung“. Im persönlichen Gespräch mit Mitarbeitern und Ausbildern konnten sie sich über die Berufe Maschinenfahrer, Elektroniker, Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker oder Industriekauffrau/-mann informieren. An verschiedenen Mitmachstationen konnte auch ganz praktisch angepackt und ausprobiert werden. Zum Beispiel hatten die Varta-Elektroniker eine Transportvorrichtung programmiert. Damit konnten die Besucher verschiedene Materialien bestellen und liefern lassen. An einer anderen Station konnten sie sich ihren Namen in einen Flaschenöffner gravieren lassen.