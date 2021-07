Die Entscheidung der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung, Informatik verbindlich auf den Stundenplan zu setzen, wurde sehr positiv aufgenommen. Auch vom Verband Nordmetall gab es Lob. „Wir begrüßen dies als einen wichtigen Schritt, um die für die Berufs- und Arbeitswelt entscheidenden Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung zu stärken“, sagt Peter Golinski, Geschäftsführer Bildung und Arbeitsmarkt von Nordmetall.

Ähnlich sieht es Peer Stechert, Sprecher der Informatiklehrkräfte in Schleswig-Holstein. Er bewertet die Einführung als „Meilenstein und entscheidenden Schritt auf dem Weg hin zu einer umfassenden Bildung in der digitalen Welt.“ Damit verbessere sich das nördlichste Bundesland im bundesweiten Vergleich des kürzlich veröffentlichten „Informatik-Monitors“ deutlich.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die von der Universität Rostock im Auftrag der Gesellschaft für Informatik erstellte Studie hatte erhebliche Unterschiede in den Bundesländern bei der Ausgestaltung des Informatikunterrichts festgestellt. So haben derzeit nur fünf Bundesländer ein verpflichtendes Angebot, das alle Schüler erreicht.

In Hamburg beispielsweise wird Informatik nur im Rahmen des Wahlpflichtfachs „Naturwissenschaften und Technik“ an Stadtteilschulen und Gymnasien angeboten, und in Bremen existiert aktuell keinerlei Angebot für informatorische Bildung in der Sekundarstufe I.