Spelle. Landmaschinenhersteller Krone will es ganz genau wissen: Wie zufrieden sind unsere Auszubildenden? Wie läuft es für sie in der Berufsschule? Sind die Lerninhalte aus der Sicht der Azubis noch zeitgemäß? Nehmen sich die Ausbilder genug Zeit für sie? Krone lässt die Ausbildungsabteilung deshalb alle drei Jahre zertifizieren, wie Stefanie Brink aus der Personalabteilung erklärt: „Wir haben einen sehr hohen Anspruch an unsere Ausbildung.“ Und so erhielt das Unternehmen im Emsland nun erneut die Auszeichnung „Best Place To Learn“.

Ganz wichtig: Der erste Eindruck vom Unternehmen

Brink setzte das Projekt im Unternehmen um. 106 aktuelle und 92 ehemalige Krone-Azubis hat sie dafür befragt. „Uns geht es um viele Details, vom Start im Betrieb über die Abschlussprüfung bis zur beruflichen Perspektive im Unternehmen.“ Beispiel „Recruiting“: Brink hält engen Kontakt zu Schulen sowie Hochschulen und will für Krone herausfinden, wie die neuen Kolleginnen und Kollegen auf das Unternehmen aufmerksam wurden.

Besonderen Stellenwert in der Befragung nimmt auch das „Onboarding“ ein, also die Aufnahme der Jugendlichen in der Firma. Denn der erste Eindruck vom Unternehmen und von dessen Kultur sei nicht zu unterschätzen, betont Brink: Er entscheide über Motivation, Engagement und spätere Eigeninitiative.