Bernhard Pichlmaier, Ausbildungsleiter:

Wir sind ein Unternehmen in amerikanischer Eigentümerschaft. Unsere Extruder, Schüttgutsysteme, Dosier- und Förderanlagen werden in alle Welt geliefert. Damit produzieren unsere Kunden zum Beispiel (recycelte) Kunststoffe, Batteriemassen, Klebstoffe, aber auch Snacks und Fleischersatzprodukte. Wir sind an 30 Standorten in 17 Ländern präsent, und unsere Serviceleute sind weltweit unterwegs. Deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Azubis gut Englisch sprechen. Da bringen vier Wochen Auslandseinsatz wahrscheinlich mehr als ein paar Jahre Unterricht an der Schule. Neben den Sprachkenntnissen sehen wir aber auch andere Benefits: Die Erfahrung stärkt das Selbstbewusstsein und auch die Flexibilität, denn man muss sich auf andere Arbeitssituationen einstellen. Das bringt die jungen Leute auch hier im Betrieb weiter. Was uns auch sehr freut: Nach seinem Ausbildungsabschluss ist Han in den Außendienst eingestiegen, angeregt von seinem Praktikum in Malta. Grundsätzlich bieten wir allen Azubis die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu machen. Wir übernehmen den Eigenanteil und helfen beim Ausfüllen der vielen Formulare. Die Teilnehmer werden von der Arbeit freigestellt, also muss keiner dafür Urlaub nehmen.