Im 47 Hektar großen Wildparadies Tripsdrill können die Besucher in begehbaren Gehegen Hirsche und Mufflons füttern. Im Streichelzoo freuen sich Ziegen auch, gebürstet zu werden. Aus sicherer Entfernung kann man Bären und Wölfe beobachten. Oder bei der Flugvorführung Greifvögel bestaunen, die über den Köpfen der Zuschauer hinweggleiten. Auf einem Abenteuerspielplatz im Wald toben sich die Kinder so richtig aus. Das Wildparadies ist auch Veranstaltungsort. Im November gibt es in der Wildsau-Schenke beispielsweise schwäbisches Kabarett.

