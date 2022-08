Stuttgart. Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart lockt bis in den Herbst hinein mit Open-Air-Veranstaltungen. Wie wär’s mit einem Kinofilm unterm Sternenhimmel? Gezeigt wird zum Beispiel „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“. Auch Konzerte und Kabarett gibt’s hier zu erleben. Am 11. August etwa sorgt der US-Songwriter Dane Drewis mit seiner Gitarre für funkige Sounds.

