Solche ordentlichen Kündigungen sind aber nicht bei allen Versicherungen erlaubt: Krankenversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Risiko-Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und kapitalbildende Lebensversicherungen mit Todesfallschutz dürfen nämlich nur vom Kunden ordentlich gekündigt werden, nicht aber vom Versicherer.

„Ordentliche Kündigungen kommen nur sehr selten vor, denn kein Unternehmen möchte Kunden verlieren, die stets ordnungsgemäß bezahlen“, so der Versicherungsexperte. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, beispielsweise wenn der Anbieter seine Angebotspalette überarbeitet und deshalb bestimmte Typen von Versicherungen in Zukunft überhaupt nicht mehr anbieten will.

Kündigung nach Schadensfall

Viele wissen nicht, dass Versicherungen sich auch nach einem Schadensfall von ihren Kunden trennen dürfen. „Der Versicherer darf bereits nach dem allerersten Schaden kündigen“, erklärt Rudnik. Ausnahme: Bei der Rechtsschutzversicherung darf meist erst nach dem zweiten Schadensfall innerhalb von zwölf Monaten gekündigt werden.

„Der Versicherer darf dann innerhalb von einem Monat nach der Regulierung des Schadens kündigen, und zwar mit einer Frist von mindestens einem Monat“, sagt Rudnik. Auch der Verbraucher hat ein ähnliches Sonderkündigungsrecht, beispielsweise wenn er mit der Bearbeitung des Schadens unzufrieden ist.

Wichtig für alle, die mehrere Verträge bei ein- und demselben Versicherungsunternehmen haben: Nach einem Schaden darf das Unternehmen nur den entsprechenden Vertrag kündigen und nicht sämtliche bestehenden Policen. Wurde beispielsweise das in der Hausratversicherung versicherte Fahrrad gestohlen, darf das Unternehmen nur die Hausratversicherung kündigen, alle anderen Verträge laufen unverändert weiter.

Eine Kündigung nach einem Schaden sollten Verbraucher unbedingt ernst nehmen, denn dadurch wird es oft schwer, woanders einen neuen Vertrag zu bekommen. Ausnahme: Ist eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben, wie beispielsweise die Kfz-Haftpflichtversicherung oder die Hundehalterhaftpflicht, hat man woanders Anspruch auf einen neuen Vertrag.

Was tun bei einer Kündigung?

„Die allermeisten Kündigungen sind formal völlig korrekt, sodass man sich nur in Ausnahmefällen juristisch dagegen wehren kann“, so die Erfahrung von Rudnik.

Der Versicherungsexperte empfiehlt dennoch, Kontakt zu der bisherigen Versicherung aufzunehmen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. „Das funktioniert erfahrungsgemäß oft nur, wenn man die Verträge über einen Versicherungsvermittler abgeschlossen hat, weil der einen engeren Kontakt zum Versicherungsunternehmen hat als der einzelne Kunde“, sagt der Experte.

Je nach Einzelfall ist es häufig noch möglich, den Vertrag unter neuen Bedingungen weiterzuführen. Im Normalfall wird der Schutz aber deutlich teurer, denn der Kunde muss dann meist höhere Prämien bezahlen und/oder eine höhere Selbstbeteiligung akzeptieren. „Das ist trotzdem insgesamt besser, als wenn man woanders überhaupt keinen Vertrag mehr bekommt“, so Rudnik.

Manchmal kann man einer geplanten Kündigung auch schon im Vorfeld entgegenwirken: „Nicht selten bekommen die Versicherungsvermittler schon vorab Hinweise, dass das Unternehmen eine Kündigung plant“, weiß der Experte. Gute Vermittler informieren ihre Kunden, wenn dies der Fall ist. In diesem Fall ist es empfehlenswert, dass der Verbraucher seinen Vertrag selbst kündigt, bevor es die Versicherung tut. Dadurch gilt man beim Neuantrag nicht als „gekündigt“ und hat deshalb bessere Chancen auf eine neue Police.