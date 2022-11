Wenn die Tage kürzer werden und die dunkle Jahreszeit beginnt, steigen in der Regel auch die Einbruchzahlen. Da ist es immerhin ein Trost, dass die Hausratversicherung in der Regel für Schäden durch Einbruchdiebstahl aufkommt. Zum Hausrat gehört alles, was sich in Haus oder Wohnung befindet, also etwa die Möbel, Kleidung, Geschirr und Besteck, Schmuck, dekorative Einrichtungsgegenstände wie auch natürlich Elektrogeräte.

Dabei übernimmt die Hausratversicherung nicht nur Schäden, die unmittelbar in der eigenen Wohnung entstehen, sondern auch solche in der Garage, in Kellerräumen oder sogar in der im Urlaub gemieteten Ferienwohnung. „Der Einbruchdiebstahl und damit der Versicherungsschutz besteht klar nachweisbar dann, wenn die Diebe mit Gewalt eingedrungen sind“, erklärt Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf. Wenn also etwa Fenster oder Türen aufgehebelt wurden. Auch wenn ein Dietrich benutzt wurde oder wenn dem Einbruchsopfer zuvor der Haustürschlüssel gestohlen und dann zum Einbruch genutzt wurde, fällt das unter Einbruchdiebstahl.

Keine Zahlung von der Versicherung bei Fahrlässigkeit oder Trickbetrügern

Konnte der Haustürschlüssel aber etwa zuvor durch Fahrlässigkeit entwendet werden oder hat womöglich die Terrassentür offen gestanden, muss die Versicherung abhängig von den Versicherungsbedingungen meist nicht oder nicht in vollem Umfang zahlen. „Wenn sich Betrüger durch Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung verschaffen, gilt das nicht als Einbruchdiebstahl“, erklärt Weidenbach – mit der Folge, dass die Hausratversicherung nicht für den Schaden aufkommen muss.

Solche Betrüger geben sich beispielsweise als Hilfsbedürftige, Handwerker oder sogar als Amtspersonen aus, um in die Wohnung zu gelangen. Schwierigkeiten mit dem Versicherungsschutz kann es außerdem bei elektronischen Türschlössern geben, da typischerweise keine Einbruchsspuren hinterlassen werden, wenn zunächst der Code ausgespäht und dann von den Einbrechern eingegeben wurde: „Wer eine solche Schließanlage hat, sollte daher bereits im Voraus mit der Hausratversicherung klären, ob Versicherungsschutz besteht“, sagt die Expertin.

Auch wenn temporär ein Baugerüst am Haus angebracht wird, sollte dies den meisten Hausratversicherungen mitgeteilt werden, da sich dadurch die Einbruchsgefahr erhöht. In der Regel wird das von vielen Anbietern ohne Prämienerhöhung für zwei Monate akzeptiert. Unterbleibt diese Meldung und wird genau in dieser Zeit eingebrochen, kann das dazu führen, dass eventuelle Schäden nach vielen Hausratversicherungsbedingungen gar nicht oder nicht vollständig beglichen werden.

Pflichten des Versicherten nach dem Einbruch

Um den Schaden bei der Versicherung geltend machen zu können, müssen die Einbruchsopfer einige Punkte beachten. So muss immer die Polizei gerufen werden, die den Einbruch aufnimmt und Spuren sichert. Sind EC- oder Kreditkarten gestohlen worden, müssen diese unverzüglich gesperrt werden, um den finanziellen Schaden zu begrenzen. „Und es muss möglichst rasch eine Liste mit den entwendeten und beschädigten Gegenständen erstellt und sowohl bei der Polizei als auch der Versicherung eingereicht werden“, erklärt Weidenbach. Wer diesen Pflichten nicht nachkommt, riskiert so die Leistung!