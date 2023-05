Blendschutz. Ihn gibt es in fünf Kategorien – von 0 für sehr geringe Tönung bis 4 für sehr dunkle Tönung. Der Blendschutz sorgt dafür, dass Sonnenbrillenträger an hellen Tagen nicht die Augen zukneifen müssen. Gläser der Kategorie 2 sind laut Berufsverband der Augenärzte für unsere Breitengrade perfekt. Kategorie-3-Gläser eignen sich für den Strand, für helle Wasserflächen sowie für die Berge. Sonnenbrillen der Kategorie 4 verdunkeln so stark, dass sie für Autofahrer nicht geeignet sind! Aber Achtung, so KKH-Experte Shamia: „Eine dunkle Tönung sagt gar nichts über den UV-Schutz aus!“

Qualität. Die Brillengläser sollten keine Einschlüsse oder Unregelmäßigkeiten aufweisen und den Blick auf Gegenstände nicht verzerren. Je nach Freizeitaktivität, etwa bei körperlich anspruchsvollen Sportarten wie Klettern oder Mountainbiking, müssen die Gläser einiges aushalten. Es lohnen sich bruchsichere und kratzfeste Gläser

Passform. Um die Augen ausreichend abzudecken, muss die Brille bis zu den Augenbrauen und seitlich bis zum Gesichtsrand reichen. Außerdem sollte sie nah an den Augen liegen. Das ist bei Sportarten wie Tennis oder Beachvolleyball ganz wichtig, bei denen man ja oft nach oben Richtung Sonne schaut. Außerdem empfehlenswert: breitere Bügel, die vor Streulicht von der Seite schützen.

Brillenträger sollten sich auf jeden Fall eine Sonnenbrille in ihrer Sehstärke gönnen. Der Schutz ist wichtig, um Augen vor Schäden durch Sonnenstrahlung zu schützen und Unfallgefahren zu verringern. Aber viele scheuen die Kosten: Laut einer aktuellen Studie des Allensbach-Instituts tragen 41 Prozent der Brillenträger nie oder selten eine spezielle Sonnenbrille. Wer sich damit gar nicht anfreunden kann, für den kommen notfalls aufsteckbare Brillenclips infrage.