Köln. Mal wieder eifrig den Kleiderschrank aussortiert: Manches möchte man doch nicht mehr tragen, manches passt nicht mehr … Und wohin nun mit den Klamotten? Die meisten T-Shirts und Hosen sind schließlich noch ganz gut in Schuss. Klar, verhökern ist eine Lösung – aber man kann mit den überzähligen Stücken auch Gutes tun.

Wer mit seiner ausrangierten Kleidung gemeinnützige Organisationen unterstützen möchte, hat dafür verschiedene Möglichkeiten: Einrichtungen vor Ort einerseits, seriöse Online-Anbieter andererseits.

Gebrauchte Kleidung kann man auch online spenden

Eine erste Anlaufstelle für Altkleider-Spender gibt es meist in der direkten Nachbarschaft. Karikative Kleiderkammern oder Sammelstellen werden zum Beispiel von Kirchengemeinden, der Diakonie oder dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben. Die Schuhe oder Anziehsachen kommen meist Bedürftigen unmittelbar vor Ort zugute oder werden in Secondhandläden günstig weiterverkauft.

Da sich der konkrete Bedarf immer mal wieder ändern kann, lohnt es, bei der gewählten Kleiderkammer nachzuhören, was dringend benötigt wird. Tipp: wohindamit.org ist eine Internetseite, die soziale Einrichtungen in der Nähe anzeigt – einfach anklicken, was man spenden möchte, und die Postleitzahl eingeben. Einen ähnlichen Service, allerdings nur für Kleiderkammern des DRK, findet man auf der Seite des DRK drk.de/kleiderkammern.