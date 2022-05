Die Unternehmen brauchen auf jeden Fall eine Transportgenehmigung nach § 53 des Kreislaufwirtschaftgesetzes, das erkennt man an einem großen „A“ auf dem Fahrzeug. Nur dann darf der Müll gewerblich transportiert werden. „Die Nachweise über die fachgerechte Entsorgung des Mülls kann der Kunde auch anfordern“, sagt Schmücking. Und: Eine Betriebshaftpflicht sollte das Unternehmen haben, falls beim Entrümpeln etwas in der Wohnung kaputt geht.

Wird vom Entrümpler alles weggeschmissen?

Das allermeiste schon. Wer allerdings Geld mit Dingen aus dem Hausstand machen will, der muss selbst versuchen, Möbel und Co. zu verkaufen. Es gilt die Regel: Was nicht bei Kleinanzeigenportalen oder in der Bekanntschaft weggeht und nicht mal als „Zu verschenken“ gekennzeichnet seine Abnehmer findet, ist auch vom Entrümpler nicht zu Geld zu machen.

Was sollte ich aus dem Hausstand des Angehörigen sichern?

Natürlich alle Wertgegenstände, Dokumente und Fotos, aber auch andere Erinnerungsstücke, wenn man dies möchte. Viele Menschen tendieren dazu, möglichst alles nach einem schmerzlichen Verlust wegzugeben oder wegzuwerfen – und bereuen dies später. Oder man hortet sehr viele Dinge der verstorbenen Person, um sie irgendwie doch noch bei sich zu haben und übernimmt sich damit in der eigenen Wohnung.

Der Bundesverband der Trauerbegleiter rät, einen Freund oder eine Freundin mitzunehmen, wenn man sich in der Wohnung umschaut. Bekannte schauen neutraler auf die Dinge. Bei Gegenständen, bei denen man sich nicht sicher ist, sollte man sich selbst Bedenkzeit geben. Und: Ein paar Kleidungsstücke, die nach dem geliebten Menschen riechen, können in der ersten Zeit der Trauer sehr viel Trost spenden. Deshalb sollte man auch gut überlegen, ob man sie gleich komplett entsorgt oder doch ein paar besondere Teile behält.

Muss ich die Wohnung auf die Entrümpelung vorbereiten?

Nein, das ist laut Experte Schmücking nicht nötig. Beim selbstständigen Sortieren von Müll kann man auch viel falsch machen. Wer einen Entrümpler beauftragt, muss keine Vorreinigung vornehmen, kann aber natürlich selbst erst einmal schauen, was er haben möchte.

Ist man sich nicht sicher, ob zum Beispiel ein Möbelstück größeren Wert hat, wird ein guter Entrümpler entsprechend beraten und kann im Zweifelsfall auch einen Experten nennen, der bei der Wertbestimmung hilft, wenn es etwa um Antiquitäten geht.

Wer Dinge spenden will, sollte sich vorab selbst darum kümmern. Auch hier kennen Wohnungsauflöser unter Umständen Adressen und können Tipps geben. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass gerade ältere Einrichtungsgegenstände kaum für eine weitere Nutzung geeignet sind.

Was muss ich bei der Kündigung einer Mietwohnung beachten?

Erben können die Wohnung übernehmen und den Mietvertrag auf sich übertragen lassen. Wollen sie das nicht, müssen sie innerhalb eines Monats nach dem Todesfall kündigen. Die Wohnung wird dann nach der gesetzlichen Frist von drei Monaten an den Vermieter übergeben. Das heißt: Drei Monate muss man die Miete noch zahlen.

So sieht die rechtliche Lage aus. In Zeiten von Wohnraumknappheit gerade in Städten wird man sich in sehr vielen Fällen sicher mit dem Vermieter einig, dass man diese drei Monate nicht komplett einhalten und bezahlen muss, da schon der nächste Mieter wartet. Übrigens: Der Vermieter hat ebenfalls ein Sonderkündigungsrecht im ersten Monat nach Kenntnis des Todesfalls, wenn es schwerwiegende Gründe für eine Kündigung des Mietvertrags gibt.