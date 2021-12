Das Technoseum erzählt Technik- und Sozialgeschichte vom 18. Jahrhundert bis heute, auf sechs Ebenen mit Experimentierstationen, Augmented Reality und Vorführungen. Hier sieht man, wie in vorindustrieller Zeit produziert wurde – etwa Papier. Vor der Kulisse einer historischen Papiermühle mit gigantischem Mühlrad entsteht ein Blatt mit Original-Technoseum-Wasserzeichen.

So sieht es im Kessel einer Dampflok aus

Dem Sprung von der Handarbeit zur maschinellen Fertigung kann man auch in der Maschinenfabrik nachspüren: an einer über 100 Jahre alten Drehbank, die nicht mehr per Fußpedal, sondern über einen Transmissionsriemen per Dampfkraft angetrieben wurde. Gleich daneben kann man einen Blick in den Heizkessel einer Dampflok werfen. Dass schon vorindustrielle Handwerker zu unglaublicher Präzision imstande waren, zeigen historische Rechengeräte und Original-Instrumente der Mannheimer Sternwarte von 1774. In der Abteilung „Elementa“ können Besucher selbst aktiv werden und experimentieren.

Unter dem Motto „Sehen, staunen, verstehen“ kann man in der Experimenta in Freudenstadt die Geheimnisse von Luft und Wasser, Wellen und Schall, Licht und Schatten, Kraft, Masse und Magnetismus entdecken und dabei sein Wissen testen. Phänomene aus Naturwissenschaft, Mathematik und Technik lassen sich auch im Explorhino in Aalen erforschen, einer Kombination aus Science Center und Schülerlabor.

