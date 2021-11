Der Bildschirm ist unkaputtbar und eine gefragte Innovation

Also entwickeln seine Kollegen inzwischen nicht nur Verkleidungen für Werkzeugmaschinen oder Bogenführungsbahnen für die Druckmaschinen-Industrie, sondern auch mal eine Design-Fassade. Oder eben ein Computergehäuse für Zootiere: „Wie sonst auch, haben wir zunächst die Anforderungen definiert. Das Gehäuse sollte sehr stabil sein, weil Affen unvorstellbare Kräfte haben“, sagt Heising. Trotzdem sollte das Gehäuse auch leicht sein und an Zäunen mit verschiedener Maschengröße befestigt werden können.

Zusammen mit Forscherin Schmitt entwickelte das Unternehmen ein Display, das berührungslos funktioniert und daher unkaputtbar ist: Infrarotsensoren am Rand erkennen Berührungen schon, bevor sie stattfinden. Geschützt wird das Display durch eine Scheibe aus Panzerglas.

„Berührungslose Displays sind ein Riesenthema, auch in anderen Bereichen"

„Solche berührungslosen Displays sind aktuell ein Riesenthema“, sagt Heising zufrieden, „zum Beispiel im Fastfood-Bereich oder in Behörden mit viel Publikumsverkehr.“ Gemeinsam mit einer anderen Firma, die die Sensorik beisteuert, hat Autz+Herrmann eine Komplettlösung entwickelt: So war das inzwischen abgeschlossene Zooprojekt für den Mittelständler der Einstieg in einen ganz neuen Produktbereich.

Auch andere Zoos kamen auf das Unternehmen zu

Übrigens: Forscherin Schmitt fand letztlich heraus, dass Zootiere wegen der Computerspiele auch mehr untereinander spielen! „Nach und nach sind auch andere Zoos auf uns zugekommen“, erzählt Heising. Und so werden die Gehäuse aus Heidelberg inzwischen auch schon in Tiergärten in Leipzig, in Südafrika und in den USA eingesetzt.

Und im Zoo Heidelberg gibt’s ein neues Projekt für Heising: Dort sind jetzt auch stabile Futtergehäuse mit Lerneffekt gefragt. Die Löcher sind gerade groß genug, dass Affen an Futterstücke kommen können – aber klein genug, dass sie sich dafür geschickt anstellen müssen.